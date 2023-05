A

l final de la historia no se han llevado tan mal. El peligro para México ha permitido que se hinchen de ganar dinero a condición de que paguen sus impuestos, abdiquen al outsourcing y no lamenten demasiado los aumentos de salario. En contrapartida, la mafia del poder no ha conspirado para derrocar al gobierno ni ha promovido la huida de capitales hacia el extranjero. Es cierto, la mafia no cumplió el compromiso de invertir una montaña de dinero, pero en el pecado ha llevado la penitencia. El Ejército sustituyó a las empresas en las grandes obras, se quedó como administrador y su papel ha quedado reducido al de proveedores de materiales y servicios. Las grandes empresas privadas quedaron fuera de la operación del AIFA, el Tren Maya y el Transístmico. La comida que el presidente López Obrador ayer ofreció en Palacio Nacional fue cordial y, según percibió alguno de los asistentes, de algún modo comenzó la ceremonia del adiós porque en un año y días será elegida la persona que ocupará la Presidencia de la República.

Banamex

Por la mañana López Obrador había dicho que su gobierno no tiene objeción de que el grupo del minero Germán Larrea compre Banamex, ya que cumple con la condición de que sean capitalistas mexicanos que se queden con el banco de mayor tradición, aunque ha cedido espacio en importancia financiera a BBVA-Bancomer, Banorte y Santander. Otra condición –ojalá no se olvide– es que su patrimonio cultural permanezca en México. Larrea podría calificar como uno de los más representativos de la mafia del poder ; sin embargo, tuvo vía libre para agregar al banco a su grupo empresarial. Una condición también importante es que el cambio de dueño no implique una corrida de personal. Las diferencias –muchas– entre López Obrador y el empresario no contaron para dejarlo fuera de la puja.

Cannes

Arrancó el Festival de Cine de Cannes, edición 76, con Johnny Depp en el papel de Luis XV en la película Jeanne du Barry. El actor estadunidense Michael Douglas recibió la Palma de Oro de honor. Superada –más o menos– la pandemia, vuelve la actividad en los encuentros culturales y deportivos internacionales.