Lamenta cierre de diario en Guatemala

G

uatemala está viviendo momentos difíciles. Parece que volvemos a 1962, cuando se cierran todos los espacios para participar en elecciones a cargos públicos y sólo permiten la participación de personas señaladas de falta de idoneidad, relacionadas con el narcotráfico y con antecedentes de corrupción, algunos de ellos sin visa estadunidense porque se las retiraron.

Los jueces y fiscales éticos que lograron documentar amplios casos de corrupción hoy son criminalizados y apresados.

Aunado a esto el 15 de mayo anterior el matutino elPeriódico dejó de circular, su director José Rubén Zamora fue capturado y acusado de un delito inexistente en julio del 2022, al igual que colaboradores de dicho diario.

Columnistas y demás personal resistieron la embestida del gobierno de Alejandro Giammattei, por haber publicado amplias investigaciones sobre corrupción de su gestión con la complicidad de sus colaboradores más cercanos.

Primero suspendieron la edición impresa, luego se quedaron sólo con la digital. Once meses de resistencia sin ingresos ahogaron a un diario que con frecuencia documentaba cómo el Estado guatemalteco y sus recursos pasaban a manos de un grupo mafioso dentro del mismo.

La Jornada sabe que la libertad de prensa y de libre expresión son pilares fundamentales en cualquier democracia. Hoy enterramos ésta, en un país donde miles de niños mueren de desnutrición, de hambre y de enfermedades prevenibles; el abandono a las grandes mayorías ha sido brutal con el actual gobierno, más que los anteriores.

Surge de nuevo el terrorismo de Estado, es mejor estar callado por el recurso del miedo a ser criminalizado por alzar la voz.

Marylena Bustamante

Exige la renovación de su pasaporte

En marzo pasado programé una cita y acudí a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicada en el centro comercial Samara, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde presenté todos los documentos para la renovación de mi pasaporte, sin que a la fecha se haya expedido.

En 2021 me di cuenta que mi año de nacimiento se leía incorrecto en el acta presentada desde el inicio de mi vida académica y laboral y tras corroborar el Registro Civil que no hubiera duplicidad, me extendió el acta cotejada en libros y correcta, la cual sirvió de base para modificar todos mis documentos ante las diferentes dependencias. Mi pasaporte tenía vigencia hasta 2024, pero decidí arreglarlo y presenté toda la documentación en original y certificada ante la oficina de la SRE.

Me informaron que el proceso de entrega serían de 10 días hábiles y recibiría una llamada. A pesar de mi insistencia, no me entregaron papel alguno que respaldara la documentación en su poder. En repetidas ocasiones acudí a la oficina de la SRE y sólo me decían que estaba en trámite y tardaría un mes a partir de la fecha de la cita, lapso que ya se rebasó.