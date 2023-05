Ap, Europa Press y Sputnik

Miércoles 17 de mayo de 2023, p. 24

Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó ayer que no competirá en los comicios generales de octubre y acusó al Poder Judicial de proscribirla y ser funcional a la oposición.

La decisión de la política más influyente del país sudamericano en las dos últimas décadas deja al partido peronista gobernante sin la opción más competitiva para unos comicios que se le perfilan cuesta arriba por una crisis económica que ya había dejado fuera de carrera al presidente Alberto Fernández pese a que podía buscar la relección.

No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal , expresó Fernández de Kirchner en un mensaje difundido en redes sociales.

La vicepresidenta, de 70 años, sostiene que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos que dictó en su contra un tribunal a finales de 2022 por corrupción durante su mandato es un obstáculo a su postulación, pese a que el fallo todavía no es firme y a que en el juicio no se presentaron pruebas de su culpabilidad. Entonces, poco después de conocerse la sentencia, la dirigente había adelantado que no competiría en octubre.