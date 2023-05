Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de mayo de 2023, p. 24

Quito. El presidente Guillermo Lasso se defendió ayer de las acusaciones de malversación que le hacen asambleístas opositores, en la primera jornada de la fase final de un inédito juicio político que podría terminar en su destitución o empujar al mandatario derechista a disolver la legislatura.

Lasso subrayó que no existen pruebas para culparlo de presunta corrupción en la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) relacionada con la ampliación de un contrato con Amazonas Tanker que habría causado un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares.

Ante el pleno de la Asamblea Nacional, acusó a los legisladores de oposición de abandonar su papel de legisladores. Ustedes no crean leyes, sino que las destruyen; ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan; ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas , denunció.

El proceso fue aprobado por la Corte Constitucional en marzo y desde entonces ha seguido un largo camino al interior del Legislativo que dio paso a la fase final, donde los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza, afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), y Esteban Torres, del partido Social Cristiano, actuaron como interpelantes.

Sentenciado a ocho años de cárcel, bajo el esquema de lawfare, y asilado en Bélgica, Correa se pronunció sobre el juicio en Twitter: Un presidente inepto, codicioso, innoble y deshonesto... eres un verdadero fraude democrático y moral .

Veloz exhibió videos y documentos que calificó de pruebas irrefutables de las presuntas irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker en las tarifas de flete, y sostuvo que eso prueba la responsabilidad política de Lasso quien, afirmó, aun a sabiendas de la corrupción consintió, organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec .

Torres aseveró que el proceso político en la Asamblea Nacional (Congreso) no busca una reparación económica, sino sancionar a un servidor público que no ha cumplido debidamente su función y que no goza de confianza.