Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de mayo de 2023, p. 29

Cuernavaca, Mor., Jorge Michel Luna, secretario de Hacienda en el sexenio del perredista Graco Ramírez (2012-2018), y cinco de sus ex subordinados fueron vinculados a proceso por el desvío de 30 millones de pesos, utilizados supuestamente para capacitación de personal; sin embargo, no existe evidencia de que los cursos se hayan tomado en alguna dependencia de gobierno , dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción. Los ex funcionarios, se informó, enfrentarán sus procesos en libertad.

Ante los datos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, dijo la institución, se obtuvo la vinculación a proceso contra Jorge Michel Luna por peculado agravado. También están implicados el ex subsecretario de programación y presupuesto, el ex tesorero y tres directores generales que laboraron en el citado gobierno.

En un comunicado, la institución precisó que la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el 14 de mayo y que tendrá tres meses para el cierre de las investigaciones.