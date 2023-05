De la redacción

Andrés Guardado, uno de los históricos de la selección mexicana, no jugará más con la playera tricolor. Después de 16 años de trayectoria, el ciclo de Guardado con los verdes llegó a su fin.

Aunque el mismo mediocampista ya había anunciado su retiro al término del Mundial de Qatar 2022, faltaba hacerlo, tal y como lo expresó Andrés, con muestras de gratitud.

No me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos años, es imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento , escribió en Instagram.

“De corazón, gracias a todos los que me acompañaron y tu-ve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. A todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente del staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto, a toda la fiel afición que me acompañó durante este tiempo y ahora soy uno más de ustedes”, culminó el futbolis-ta de 36 años.