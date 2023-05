Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de mayo de 2023, p. a11

El clásico nacional entre América y Guadalajara, dos de los equipos más ganadores en el país, es más que un partido de futbol. Henry Martín, capitán de las Águilas, lo define como un gran espectáculo que reúne multitudes en las gradas, más aún si está en juego la final por el campeonato de la Liga.

Desde mañana y hasta el domingo se va a paralizar al país , advierte el goleador y referente de un plantel que no está conforme con los abucheos que recibió de su público en la pasada serie de cuartos de final contra el Atlético de San Luis.

Si los aficionados van al estadio y lo llenan, hay que darles las gracias. Y si el partido termina con un resultado negativo, que nos puteen, nosotros lo vamos a aceptar. Pe-ro nadie puede bajarse del barco al medio tiempo, eso no lo comparto. Porque, entonces, ¿si atravesamos un momento difícil se van a echar para atrás? Necesitamos de todos, de la porra, la directiva y el cuerpo técnico, el apoyo debe ser incondicional , plantea con cierto enfado.

En más de un aspecto, la derrota del sábado con los potosinos sirve ahora de combustible. Henry sostiene que el América, un asiduo competidor de rondas finales, no tiene nada que temer ante su acérrimo rival; ni siquiera la posibilidad de que los jugadores rojiblancos pasen factura tras sus controvertidos festejos a lo Cuauhtémoc Blanco en el clásico disputado en marzo que las Águilas ganaron 4-2.