Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de mayo de 2023, p. a10

Gabriela Agúndez, medallista de bronce en Tokio 2020, no ha podido concentrar su potencial en los Juegos Olímpicos de París 2024 a consecuencia de la disputa que sostienen la Federación Mexicana y World Aquatics por el poder de la natación en México.

El retiro de todo apoyo a los deportistas acuáticos ha entorpeci-do su preparación de cara a un año importante con muchas competencias de por medio.

Este conflicto ha mermado mi camino rumbo a París, no hay los recursos necesarios para ir a competir para mi día a día y mi preparación , compartió en entrevista con La Jornada.

El rostro de preocupación de Agúndez es palpable cuando manifiesta que los últimos meses han sido complicados debido a que su futu-ro se encuentra en vilo por el fuego cruzado entre ambos organismos.

“Hay días en los que llego a entrenar y me pregunto, ‘ahora qué sigue, qué voy a hacer, con qué motivación me pongo a practicar si no sé lo que va a pasar mañana; es una incertidumbre tan grande que no sé cómo le voy a hacer para ir a competir al Mundial”, manifestó una de las mejores clavadistas del mundo y quien terminó en cuarto lugar en la plataforma de 10 metros en Tokio 2020.

A un año de la justa francesa, Gaby considera injusto que el tópico principal gire en torno de cómosus colegas deben resolver los temas económicos ante la falta de becas, en lugar de que estén enfocados en obtener su boleto.