En tanto, el investigador y doctor en ciencias Roberto Escudero Derat será reconocido por su trabajo en la física experimental, especialmente en el estudio de fenómenos de superconductividad.

El garlardón también se entregará a Edda Lydia Sciutto Conde, argentina que recibirá el premio por su labor en inmunología, en compañía con el fitopatólogo Gustavo Mora Aguilera.

Amplia trayectoria

Claudia Sheinbaum Pardo expresó sentirse orgullosa de su mamá, Annie Pardo Cemo, quien recibió el Premio Nacional de Ciencias a su madre.

Resaltó que se trata de un reconocimiento que entrega un comité científico a la trayectoria de los galardonados. Destacó que su madre a lo largo de su carrera realizó estancias de investigación en universidades de Estados Unidos; además de fundar, en 1980, el Laboratorio de Investigación en Bioquímica en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Sheinbaum recordó que las aportaciones científicas de su mamá se reflejan en más de 180 publicaciones, que han sido citadas más de 25 mil veces.

En 2015, agregó, se le entregó el Recognition Award for Scientific Achievement of the American Thoracic Society, por sus contribuciones científicas mundiales en el área de pulmón, y es la primera mujer no estadunidense en recibir este reconocimiento.

La jefa de gobierno recordó que en 1968 su madre fue expulsada del Instituto Politécnico Nacional, donde era docente, por participar en el movimiento estudiantil.