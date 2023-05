E

n julio de 2018 los excluidos de México produjeron un cataclismo político que dejó en nocaut técnico a los partidos históricos. PRI, PAN y el PRD, su dócil acólito, alcanzaron la existencia fantasmal. El paso resuelto de las mayorías se dio cuando esos partidos estaban vaciados de todo contenido social, como resultado de su inmensa borrachera con la corrupción. La ya añeja desconexión especialmente del PRI con su base social histórica se hizo visible. Las élites priístas y panistas recalaron en severos conflictos internos. En la pugna por el hueso podrido de la corrupción, viejas élites fueron desplazadas por unas más jóvenes, más adictas a ese hueso, más lejanas del pueblo que, con sus votos, reconstituye periódicamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El envilecimiento hasta la obscenidad de Fox y Calderón creció con Peña Nieto. Los Alitos desalojaron a los Osorios y a las Paredes, los Markos y los Von Roehrich apartaron a los Morfínes y a los Maderos. La baja calidad política de los cuadros priístas y panistas fue de mal a peor.

Como a todos consta, por hoy ese prianismo en minoría puede en cualquier momento volverse mayoría con los solidarios votos prianistas de la Suprema Corte (SC). No hay en ello novedad, son los votos con los que siempre contó, constantes y sonantes, que continúan contando. La SC estaba a la orden del presidente en turno. La SC y el entero Poder Judicial son parte firmemente consistente del prianismo. El poder de este bloque político procede no sólo de su genio oscuro para hacerse de votos mediante adulteradas prácticas corruptas, también deriva de ser propietario de la legalidad de última instancia.

Un número desconocido, pero proba­blemente numeroso de los cuadros po­lí­ticos de Morena, proviene de ese mundo de decadencia. El esfuerzo que la izquierda de Morena tiene que realizar para asegurar la continuidad de la 4T es descomunal; pero es difícil que ese par­tido pueda realizar una depuración digna de ese nombre, si forzosamente debe pasar por la aduana de la democracia de las élites políticas, en 2024. La tarea de limpiar Morena de políticos infames puede ser una tarea pospuesta, sin fecha clara de ajuste de cuentas.