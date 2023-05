E

l invierno ha terminado. Los datos del efecto de los altos precios de los energéticos en Europa son brutales. De acuerdo con el semanario The Economist, 68 mil personas murieron durante el invierno de 2022-23, derivado de los altos precios de los energéticos, pese a haber corrido con suerte y que el invierno fuera muy moderado . Esas muertes eran totalmente evitables si se hubiera tenido un enfoque social. Esto no es sorpresa, se sabe desde hace mucho el rol y la relación directa que hay entre altos precios de la electricidad y aumento en la mortalidad, sobre todo en invierno. Escribí en diciembre de 2021 sobre el tema aquí (https://bit.ly/3MkeZCj). Los subsidios en Europa, aunque caros, lograron evitar 26 mil muertes adicionales. Sí, esos subsidios que muchísimos evangelistas de la mano invisible abogan que se terminen porque distorsionan su modelo matemático . Lo curioso es que mientras más liberalizado y más mercado había en los países, mayores muertes hubo (Reino Unido y Alemania), mientras países como Hungría y Francia que cuentan con empresas estatales mayoritarias y fuertes, tuvieron niveles mucho más bajos.

Eso pasó al tiempo que las grandes eléctricas y energéticas reportaban ganancias récord, pero contra lo que podríamos pensar que esto es claramente una falla de mercado , no lo es. Esto es el mercado funcionando exactamente como se diseñó para que funcionara, maximizando las ganancias a costa de todo lo demás. Bajo dicha lógica, el mercado energético no distingue entre los usos que se le dan a la energía. Claramente todos podemos entender que es muchísimo más valioso utilizar energía para prevenir una muerte (calefacción de hogares en pobreza) que utilizarla para echar a andar una cama de bronceado. Pero el mercado no puede verlo ni lo distingue. Si puedes pagar, adelante; de lo contrario, aunque la condena sea la muerte, no se te puede proveer esa energía.

¿Por qué lo que pasa en Europa nos es relevante en México? (Para propósito de esta columna, me enfocaré en el sector eléctrico.) Sencillo, porque el modelo que se implementó en México derivado de la reforma energética de Peña Nieto, es una copia de los modelos europeos. Básicamente es energías intermitentes + gas natural importado + un mercado marginalista y mecanismos de traslado del riesgo empresarial al consumidor final y al Estado. Como he dicho antes, la norma derivada de la reforma de 2013, no fue política energética, fue una política empresarial para la disminución del riesgo de las inversiones del sector privado en el sector energético. De manera total, se ignoró el aspecto social de la energía.