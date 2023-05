Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 12

A dos semanas de la fecha límite para que las elecciones de 2024 se rijan con la disposición que prohíbe a agresores de mujeres y deudores alimentarios ser legisladores y funcionarios públicos, sólo nueve congresos estatales han validado la reforma, alertaron diputadas de Morena, PRI, PT y PRD.

En conferencia de prensa, las integrantes del Grupo de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados pidieron a las legislaturas resolver lo antes posible y confirmar los cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución, que el Congreso de la Unión aprobó hace 15 días.

Para que la reforma tenga aplicación en el proceso electoral de 2024, las legislaturas locales que conforman el Constituyente Permanente deben ratificarla a más tardar la primera semana de junio, a fin de que la Comisión Permanente realice la declaratoria oportunamente y el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación.

La vicecoordinadora de Morena Aleida Alavez Ruiz explicó que la disposición no es coercitiva, sino preventiva , y a pregunta expresa resaltó que, si senadores y diputados en funciones tienen una sentencia firme por agresión o por no pagar pensión alimenticia, no podrán relegirse.

Los partidos deberán hacerse cargo de no postular a violentadores, resaltó.