Eduardo Murillo, Laura Poy y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 12

Una nueva carpeta de investigación fue abierta en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron de Lucio, en la Fiscalía General de la República (FGR), ahora por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, los cuales habría cometido en la compra ilícita del sistema de espionaje telefónico Pegasus.

En tanto, en Palacio Nacional, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a que se cumpla con el compromiso de extraditar a Zerón, quien está demostrado que participó en la fabricación de delitos, usaron tortura .

Recordó que eran los tiempos cuando la consigna era: mátalos en caliente , todo eso que ocultan los medios porque también muchos periodistas participaron en esos crímenes, callaron, o fueron cómplices.

Subrayó que (Zerón) quien se involucra en estas torturas, se va a Israel, y allá está protegido. Y yo les digo a las autoridades de Israel, con todo respeto: ¿cómo ellos van a proteger a torturadores? Nadie, nadie, ningún gobierno puede hacerlo, pero si hay un gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, pues es el gobierno de Israel. Entonces, yo espero que pronto se tenga información sobre eso .

La investigación de la FGR también involucra a la ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República, Judith Aracely Gómez Molano; al ex titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díazleal Ochoa; y al ex director de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Rigoberto García Campos, quienes también intervinieron en esta operación de la compra del programa de espionaje, el cual involucró 460 millones de pesos.