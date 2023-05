Alonso Urrutia y Laura Poy

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 10

Ante las nuevas críticas de la mandataria de Perú, Dina Boluarte, quien recriminó presuntas tentativas dictatoriales , el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la señora sepa que yo ya termino en septiembre del próximo año y me jubilo, me retiro por completo . En este nuevo intercambio de declaraciones, agregó que es imposible entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico porque ella no es legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú .

Una vez más condenó la destitución de Pedro Castillo de la primera magistratura de la nación andina y pidió que lo saquen de la cárcel; lo metieron por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú, y lamentablemente en ese país como en otros impera el racismo y el clasismo. Tienen injustamente encarcelado al presidente nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú .

Durante la conferencia de ayer volvió a surgir el tema de ese país, por lo que López Obrador ratificó su postura frente a Boluarte: Esta señora fue impuesta. Es una usurpadora que expulsó a nuestro embajador de Perú. ¿Por qué lo expulsaron? Porque Pedro Castillo habló pidiendo asilo .