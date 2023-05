Reconoció que entre sus adversarios hay muchos que ya cuentan los días para que concluya su gestión, con la idea de que aun triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, pues ya va a ser distinto, va a haber un corrimiento al centro, no va a ser igual, porque es continuidad, pero con cambio, porque cada quien tiene su estilo, su manera de ser. Es factible que la gente pretenda un nuevo cambio y regresar al tiempo del clasismo, la corrupción y el gobierno de los oligarcas disfrazado de democracia .

Poco antes se refirió a que si bien hay diferencias profundas entre el bloque opositor y su movimiento, también lo es que no ha habido violencia o no han pasado las cosas a mayores. Los conservadores tienen la posibilidad de vencernos en buena lid ahora que vengan las elecciones .

No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto, lo que existía antes era un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró normales los actos masivos que organizan algunos gobernadores en favor de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, porque sólo falta un año para la elección. Sin embargo, advirtió a los mandatarios estatales que no pueden desviar recursos públicos a favor de un candidato o partido porque eso es un delito grave.

En cuanto al activismo electoral en pos de las candidaturas presidenciales, volvió a presentar la lista de 50 aspirantes opositores y los cuatro de Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Este último denunció que la parcialidad de algunos gobernadores puede afectar el proceso, ante lo cual el Presidente dijo que en la actualidad ya no hay tapadismo ni dedazo.

Justificó el activismo de gobernadores, pero creo que ellos saben que no deben utilizar el presupuesto público, que además es ilegal, en la Constitución ya está establecido; eso lo logramos en este gobierno, que la compra del voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos. Y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza .

Por otra parte, comentó que por fin se llevaron el que fue avión presidencial y criticó los excesos de las administraciones anteriores: De los 260 asientos dejaron 80 porque le pusieron salas para juntas, alcoba, baño; o sea, lujos. Miren cómo era. Y yo soy de Tepetitán y no tengo ningún complejo, o sea, no me considero un pequeño faraón .

López Obrador también reprochó que hubiera 8 mil integrantes del Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente y que en su momento hubo sospechas de que hubieran participado en la muerte del ex dirigente del PRI Carlos Madrazo en un avionazo o de su participación para reprimir al movimiento de 1968.