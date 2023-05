Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 8

El canciller Marcelo Ebrard pidió prudencia a algunos de los gobernadores de Morena para no convertirse en promotores o coordinadores de campaña de uno u otro aspirante a la candidatura presidencial del partido para 2024.

No se vale que quieran las dos cachuchas , enfatizó en entrevista tras recibir ayer el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Ebrard –quien junto con Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López son los más visibles aspirantes morenistas a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador– apuntó que no se puede ser mandatario estatal y a la vez promotor. Si se desea lo segundo, llamó a renunciar.

“Están contraponiéndose algunos, los menos, porque en la mayor parte de los estados no se acepta; se están contraponiendo a lo que marca el partido y el Presidente de la República. ¿Cómo puedes ser coordinador de una campaña? Si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse. Martha Delgado (ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la cancillería) me dijo: ‘Yo quiero coordinar tu campaña, no se puede aquí, me voy’. Perfecto. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas”, recalcó.

El canciller fue interrogado sobre si ve apoyo de algunos mandatarios morenistas a sus contendientes por la candidatura, como lo sucedido en Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara acompañó a Sheinbaum en actos públicos, mientras que no acudió a los de Ebrard, quien también estuvo el fin de semana en la entidad.