César Arellano y Laura Poy

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 7

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron ayer en la Ciudad de México y en diversos estados en ocasión del Día del Maestro, para exigir al gobierno federal que lleve a cabo las promesas hechas al magisterio, pues siguen incumplidas en el quinto año de la administración.

Dirigentes magisteriales de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo y Ciudad de México afirmaron que el incremento de 8.2 por ciento al salario, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es insuficiente , pues destacaron que se queda corto frente al impacto de la inflación, principalmente en el costo de los alimentos.

Aseguraron que el compromiso del mandatario para que todo trabajador de la educación tenga un salario de al menos 16 mil pesos mensuales es una vieja promesa, que no dejará de serlo hasta que se concrete en nuestros talones de pago .

En entrevista con La Jornada, Héctor Torres Solano, secretario general de la sección sindical 14, de Guerrero, indicó que hace un año hubo un anuncio similar, que no se reflejó en los cheques de pago.

Mi cobro me sigue llegando de 5 mil 400 pesos quincenales, como maestro indígena frente a grupo. Han sido muchas las promesas incumplidas y creemos que hay motivos para desconfiar y hasta no verlo en las órdenes de pago no vamos a confiar , añadió.

En la capital del país, miles de integrantes de la CNTE, principalmente de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, se concentraron alrededor de la Escuela Normal Superior, en avenida San Cosme, de donde partieron a las 11 de la mañana hacia el Zócalo. Al mismo tiempo se realizaban marchas similares en los estados.

En la Ciudad de México la columna bloqueó cerca de dos horas el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, para demandar la reinstalación inmediata de la mesa de diálogo con López Obrador, suspendida desde diciembre de 2020.