S

egún todas las mediciones, el triunfo de la maestra Delfina en las elecciones del estado de México es, hoy por hoy, irreversible. Los 20 puntos o más sobre la candidata del PRI la hacen ya la triunfadora de la contienda. Sólo queda una pregunta: ¿quién gobernará en la entidad?

Es más que sabido que la señora Delfina se pasó tocando puertas, haciendo visitas en todas partes para decir, para gritar que ella no quería gobernar y que si se quedaba sin chamba no importaba, que ella estaría contenta.

Mientras, dos enormes zopilotes políticos revoloteaban sobre su cabeza: Higinio Martínez, un sátrapa en la entidad, y Horacio Duarte, que aún no acaba de lamerse la herida que le provocó no ser el favorecido por la encuesta de Morena.

Así las cosas, el deseo de la maestra Delfina se cumplirá. Ella no gobernará y muy probablemente, como verdaderos mafiosos, Martínez y Duarte se dividirán la entidad para sacarle el jugo que puedan sin dar la cara.

Chimalhuacán, Texcoco, Nezahuacóyotl… bueno, todo el oriente del estado quedará en manos de Martínez, quien busca extenderse hasta Toluca, donde Duarte tiene pocos seguidores. Ecatepec, el quinto municipio más poblado del país y donde por el momento no hay controles, será la joya de la corona. Es un caos.

Ahí, por el momento, no hay definiciones para el poder. Aunque el voto se irá hacia Morena, el gobierno –que no hará Delfina– no tiene ni nombre ni apellido y será, o es, un inmenso campo de batalla de Morena.

Horacio Duarte, quien ha hecho campaña desde hace mucho tiempo en la entidad, centró su atención en lugares como Naucalpan y otros municipios con menos conflictos sociales, desde donde pretendió convencer a la gente de sus habilidades para gobernar, pero no surtió efecto.