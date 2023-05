El 23 de abril anterior, la asamblea de accionistas de AHMSA ratificó y aprobó las renuncias de Alonso Ancira (hasta ese momento presidente del consejo de administración), Jorge Ancira y José Eduardo Ancira . Oficialmente, pues, le pusieron una patada en el trasero. Sin embargo, no tocaron a Xavier Autrey (también beneficiado con la privatización de Multibanco Comermex, que exprimió y quebró), otro poderoso accionista de la acerera y socio del propio Ancira en no pocos enjuagues. Por si fuera poco, ratificaron a Luis Enrique Zamudio Miechielsen como director general del corporativo, es decir, el mismo que designó el propio Alonso.

o es gratuito el más reciente comentario público del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: “durante décadas, Alonso Ancira (oficialmente, ex presidente de Altos Hornos de México, AHMSA) contó con la complacencia, la complicidad de los gobiernos estatales (y del federal, hay que agregar), por lo que a ese mafioso disfrazado de empresario advirtió: que no se ande con artimañas . Se trata, como lo califica la revista Forbes, de una persona poco ética .

Así, oficialmente, el mafioso Alonso Ancira quedó fuera de la jugada y AHMSA se pone a la venta. Sin embargo, conociendo los enjuagues de este personaje, la autoridad no le quita el ojo de encima para evitar un chanchullo más en su larguísimo historial. Dijo el secretario de Gobernación: el gobierno federal confía en que no se simule la venta, pues tiene conocimiento de que están en ese proceso, sino que esperan que se permita a los accionistas o los inversionistas comprometidos reactivar la empresa, cuidar a la base trabajadora, que no se pierdan los empleos; que no anden con artimañas. Están obligados a respetar las garantías legales de los asalariados y a tratar de que se reactiven la fuentes de trabajo lo antes posible .

Con la complicidad de los gobiernos neoliberales, con el de Salinas de Gortari a la cabeza, el empresario poco ético hizo chanchullo y medio, defraudó al fisco (de hecho, huyó a Israel para no ser detenido, como tiempo después lo hizo Tomás Zerón), quebró AHMSA, concretó la venta fraudulenta de Agronitrogenados, en complicidad con Emilio Lozoya y el consejo de administración de Pemex, y muchísimo más, siempre en connivencia con el poder político, de tal suerte que no es una ocurrencia del titular de Bucareli: que no se simule la citada venta accionaria, porque en todo esto puede existir otro chanchullo con el fin de que el mafioso siga operando tras bambalinas. Por ello, las secretarías de Economía, Hacienda y Trabajo vigilan del desarrollo de los acontecimientos en AHMSA , además de que, en primer lugar, la empresa debe garantizar el pago de las prestaciones de los trabajadores.

Más lenta que el progreso, por fin la FGR da muestras de vida y ha judicializado 39 carpetas de investigación, obtenido 54 órdenes de aprehensión e iniciado proceso penal contra 17 implicados por el fraude en Segalmex, el cual significa un doble atraco: contra el erario y contra la alimentación de los mexicanos, especialmente la de los más pobres. Imperdonable.

