ntre aburrido y desilusionado por una oposición que no se atreve a crecer, el presidente López Obrador exclamó: no se dejan ayudar . La ha venido aconsejando para que se acerque al pueblo o de otra manera seguirá enana, pero no quiere entender. Puso como ejemplo a Gabriel Quadri. Figura entre los aspirantes a la Presidencia. Escribió este tuit: Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente... Es un comentario ofensivo de Quadri para los ciudadanos de esas entidades. Jamás le darían su voto. Pues sí, no se dejan ayudar. Los más realistas ya están admitiendo que tienen poco que hacer el año próximo con Morena, cualquiera que sea su candidato, o candidata, y sus aspiraciones ahora se enfocan a ganar el mayor número de lugares en el Congreso, entre otras cosas, para impedir que tenga mayoría calificada.

¿Nueva adquisición?

Petróleos Mexicanos estaría en conversaciones para comprar la terminal de almacenamiento de combustible Monterra Energy de KKR & Co., en Tuxpan, Veracruz, de acuerdo con Bloomberg. Monterra Energy, con sede en Houston, fue fundada por KKR para invertir en el sector de combustibles de México después de las reformas de Peña Nieto que abrieron el sector al capital privado. Sin embargo, dice que ha enfrentado obstáculos regulatorios bajo el presidente nacionalista Andrés Manuel López Obrador, quien ha tratado de frenar las reformas de su predecesor y devolver gran parte de la industria a Pemex y CFE. Recientemente adquirió plantas de Iberdrola. Pemex planearía pagar 320 millones de dólares por la terminal con capacidad de mover 2.2 millones de barriles de combustibles, pero la información no está confirmada.

Le pisan la sombra

En Chihuahua le andan pisando la sombra al ex gobernador panista Javier Corral. El ex secretario de Salud de su equipo, Eduardo Fernández Herrera, fue detenido el fin de semana, según informó la Fiscalía Anticorrupción. Presuntamente fue más allá de sus atribuciones en la contratación de un crédito por 400 millones de pesos para el Instituto Chihuahuense de la Salud. Por otro lado, un juez giró orden de aprehensión contra Arturo Fuentes Vélez, ex secretario de Hacienda, por un supuesto peculado. El distanciamiento de la gobernadora Maru Campos, también panista, con Corral es evidente, y no se descarta la posibilidad de que será llamado a cuentas. También él fue implacable con su antecesor priísta César Duarte.