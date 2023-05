Para mí, la final será Monterrey-América, los dos deben aprovechar que cierran en casa , vaticinó Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista del conjunto de Coapa, sobre la última etapa del torneo mexicano. No me gusta cómo juega Chivas, pero en una semifinal cualquier cosa puede pasar, no te puedes confiar .

En una nueva edición del clásico regio ante Rayados, Tigres volverá a competir en una semifinal tras su caída ante el Atlas en el Clausura 2022. Para lograrlo, tuvo que sortear una serie de inconvenientes y cambios en la dirección técnica que lo llevaron al repechaje.