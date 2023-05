Hasta hace unos años era prácticamente imposible encender la televisión y ver un partido de futbol femenil. Ahora las televisoras se pelean los derechos de la Copa del Mundo. La visibilidad ha hecho que este deporte, en el que jugaban unas cuantas y de manera amateur, se haya convertido en algo que no va a poder parar nadie. No ha sido fácil, porque en los primeros años lo haces gratis o perdiendo dinero, pero se han vencido varias barreras .

El papel que desempeña Mila en el equipo de Juárez requiere atención y conocimiento, además de valentía, uno de los valores con los que identifica a su equipo. Me sorprende mucho que con lo grande que es México, y la cantidad de mujeres que juegan al futbol, no exista una segunda o tercera división donde se pueda tener un control más amplio de las jugadoras. En España tenemos cinco categorías y miles de chicas a un nivel casi profesional , sostiene con una mirada crítica sobre el torneo, buscando ir más allá de la superficie de los resultados.

No siempre es fácil fijar el momento en que las cosas cambian. Milagros Martínez, entrenadora de Bravas de Juárez, observa desde hace unos meses que el futbol se ha convertido en un nuevo paisaje para cientos de mujeres en la frontera entre México y Estados Unidos. Las niñas ven en nosotras una posible salida hacia el futuro , afirma la española a La Jornada, apenas unos días después de que el equipo avanzara a su primera fase final en la Liga Mx Femenil.

Mila llegó a Bravas en junio pasado y se encontró con un plantel que peleaba a menudo en los últimos lugares de la Liga. Con la experiencia de su aventura en Japón y los recuerdos de España, donde consiguió el ascenso al máximo circuito con el Albacete femenil, la mujer de la eterna sonrisa trabajó en un concepto que ha permeado en cada jugadora que dirige. Si nos llaman Bravas que sea por algo , repite y eso explica a la vez su sexto lugar en la competencia, algo impensado en campañas anteriores.

El partido al que menos gente ha ido este año en Ciudad Juárez fue de 2 mil personas. En España es difícil tener un aforo que se le acerque. Es de lo mejor que tiene la Liga Mx, así como la influencia de Estados Unidos. Las jugadoras son profesionales y tienen que recibir un sueldo que les permita serlo , profundiza sin ser ajena a los abusos laborales que han denunciado varias jugadoras en el circuito.