Ap

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 3

Roma. La racha de 12 victorias de Carlos Al-caraz tuvo un abrupto final ayer al sucumbir 6-3, 7-6, 7-4 ante Fabian Marozsan, húngaro que se encuentra en el puesto 135 del ranking, enla tercera ronda del Abierto de Italia.

Alcaraz venía de enlazar títulos en Barcelona y Madrid, así como de asegurar su retorno al número uno de la clasificación mundial al ganar en su debut en Roma. Sin embargo, el español de 20 años se vio incapaz frente a un rival que dictó el ritmo con un despliegue espectacular por toda la pista, incluyendo dejadas en la red que resultaron imposibles de alcanzar para Alcaraz.

No me he sentido cómodo. Me ha hecho estar incómodo en la pista , reconoció el español sobre un adversario que sorteó la etapa previa para acceder por primera vez al cuadro principal de un torneo de la ATP. Ha sido agresivo todo el tiempo, jugando dentro todo el rato. Me costó mucho entrar en el partido, en los intercambios. Tuve muchos errores que no suelo cometer .

El resultado implica que Alcaraz se presentará en el Abierto de Francia –que arranca en menos de dos semanas y en donde será el máximo cabeza de serie– tras sufrir una dura derrota.

Esta fue la primera vez que Marozsan compitió en un cuadro principal de la gira de la ATP y lo hizo con lleno completo en el Campo Central del Foro Itálico.