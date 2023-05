Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 3

Los clavados son el deporte que más medallas olímpicas ha entregado a México. Con 15 preseas, es la disciplina por excelencia del país. Esa brillantez, sin embargo, podría caer de la noche a la mañana ante la falta de motivación que atraviesan las nuevas generaciones por el retiro de apoyos en medio de la lucha de poder entre la Federación Mexicana y la World Aquatics por el control de la natación en el país.

Para Alejandra Orozco, doble medallista en Juegos Olímpicos, la falta de estímulos podría encaminar un problema mayor, un hueco de desmotivación que podría alejar a las nuevas camadas del camino para llegar a la élite de este deporte.

Quiero pensar que no se está yendo hacia el lado de desmotivarnos, pero sí está pasando que atletas infantiles y juveniles no están teniendo el mismo fogueo, las mismas competencias, los mismos sueños o incluso inspirarse de los deportistas que a nosotros nos tocó ver cómo competían a nivel internacional. Quiero creer que no, pero siento que está pasando, que empiezan a quedar estos huecos por falta de motivación. Es una situación complicada y ni como medallistas estamos exentas , manifestó aLa Jornada.

Hay mucho talento que podría quedarse estancado si no se encuentra una solución a la problemática que actualmente enfrentan ambos organismos.