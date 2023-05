Foto COM

▲ Nuria Diosdado (a la derecha) y Joana Jiménez, pareja legendaria en el nado artístico. Foto COM

Esta fue una participación digna de celebrar para la selección mexicana de natación artística. Sin embargo, su mejor resultado por equipos aún es el cuarto lugar que consiguieron en el Campeonato Mundial de Budapest 2022.

Esto porque la participación en las Copas del Mundo se consigue a través de invitaciones a los mejores ocho del top ten del ranking, además de que algunas son finales directas y no hay eliminatorias. Mientras a los Mundiales es necesario clasificar. El mayor reto para la entrenadora Adriana Loftus es clasificar por equipos a París 2024, algo que México no consigue desde Atlanta 1996.

Gira polémica

A esta Copa no acudieron tres potencias de la disciplina. Rusia, campeón olímpico por equipos y duetos, y Ucrania no participaron como consecuencia del conflicto que atraviesan. Mientras que China no compitió en equipos ni duetos.

El trayecto a Soma Bay estuvo precedido por la polémica relacionada con las becas que reclamó la selección de natación artística ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Guevara.

Los apoyos les fueron retirados por el conflicto que surgió entre la Federación Mexicana de Natación y World Aquatics, que designó una Co-misión Estabilizadora tras desconocer a Kiril Todorov como titular de la FMN. Los argumentos para des-tituirlo fueron mala gobernanza y presuntos desvíos de recursos.

Conade retiró las becas al equipo de natación artística, clavadistas y algunos nadadores que se acogieron a la Comisión Estabilizadora y a sus planes de competencias. Guevara argumentó que el nuevo organismo no tenía representación jurídica y por tal razón Conade se veía impedida a otorgar los apoyos.

Ante esto, el organismo internacional se pronunció y envió un mensaje para tranquilizar a la comunidad acuática de México, donde les aseguró que se encargarían de otorgar los apoyos hacia las competencias, como esta Copa del Mundo en Egipto, y todas las que antece-den a los Juegos Olímpicos de París.

Al margen de este pronunciamiento, el equipo de natación artística inició una campaña para recaudar fondos con la venta de trajes de baño y que culminó con el apoyo del empresario Carlos Slim y su fundación.

Después de terminar su exitosa participación en Egipto, la Secretaría de la Defensa Nacional felicitó a sus integrantes de la selección de natación artística.