Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 16 de mayo de 2023, p. 9

El vertiginoso desarrollo de la tecnología en torno a la inteligencia artificial pone a debate un tema que ya preocupa a especialistas en bioética: la fabricación de robots para amar o robots sexuales, diseñados para satisfacer toda la gama de deseos afectivos humanos, desde los luminosos hasta los más oscuros.

El sexo con androides está a la vuelta de la esquina, plantea el filósofo italiano Maurizio Balistreri (Roma, 1970) en su libro Sex Robot: El sexo y las máquinas, publicado en español, en una traducción de Francisco José Chaguaceda Alonso, para la colección Biblioteca Nueva de la editorial Malpaso, novedad bibliográfica ya disponible en librerías en México.

El especialista en sexualidad digital explica que los prototipos de aparatos para tener sexo son una realidad, si bien algo toscos y poco sofisticados, pero pronto se producirán copias cada vez más similares a los humanos .

Balistreri plantea que hay colegas, como David Levy, autor de Amor y sexo con robots, que afirman que no será necesario que un robot realmente nos ame, bastará con que resulte creíble ; es decir, las máquinas deberán tener un nivel muy alto de inteligencia ya que no sólo habrían de parecerse, sentir y actuar como los seres humanos o, al menos simular que lo hacen como seres humanos; los robots tendrían que ser también capaces de expresar emociones (artificiales), su estado de ánimo y su personalidad, de valorar la intensidad de nuestras emociones, de comprender nuestro estado de ánimo y de apreciar nuestra personalidad .

Pero el autor desecha ese argumento y señala que mientras no existan robots con una inteligencia que los haga no sólo capaces de tomar conciencia de sí mismos, sino también de sentir y compartir nuestros sentimientos, la idea de que pueda darse un amor auténtico entre un ser humano y un robot es más propia de la ciencia ficción .

Pero enseguida revira: para enamorarnos no es imprescindible que nuestro amor sea correspondido; ahí están los adolescentes que aman a su estrella de rock, o los adultos con sus amores platónicos, o quienes continúan amando a sus parejas ya fallecidas. Entonces, enamorarse de un robot, “podría parecer extraño, pero no imposible. Si podemos amar a personas que no sienten lo mismo por nosotros o que han dejado de querernos, ¿acaso no podríamos enamorarnos de un robot?