Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 15 de mayo de 2023, p. 11

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el 3 o 4 de junio se llevará a cabo una asamblea entre los accionistas y los empleados de Altos Hornos de México (AHMSA), en la que esperan que se avance en la resolución de la crisis empresarial y laboral derivada del saqueo cometido por el accionista mayoritario.

Entrevistado luego de acompañar al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, el titular de la política interior del país señaló que el gobierno federal confía en que no se simule la venta, porque tienen conocimiento de que están en ese proceso, sino que esperan que se permita que los accionistas que están comprometidos, o los inversionistas que están comprometidos a reactivar la empresa, a cuidar a la base trabajadora, a cuidar que no se pierdan los empleos, puedan hacerlo; que no anden con artimañas .

Garantizar los pagos a acreedores y prestaciones