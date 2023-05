–Yo he estado dedicada todo el tiempo a lo que es mi compromiso con el señor Presidente; he estado dedicada 100 por ciento a la secretaría. No voy a negar que muchos compañeros nos buscan, nos mandan recados. Nos dicen que ¿qué hemos pensado?, que si queremos que nos apoyen, que ¿qué hacen? Mucha gente conocida, profesionistas, diputados, diputadas, gente de las colonias, líderes, gente nueva, pero yo lo que les respondo es que vamos a hacer lo que ellos digan, lo que diga la gente.

No quiero que esto se escuche como una cuestión de elogios o de defensa, porque el señor no lo necesita. Yo sólo te puedo decir cómo veo al gabinete, a los precandidatos, y lo primero que te puedo decir es que te tienes que comportar con mucha lealtad, esa es la palabra: lealtad, y no solamente a la persona, sino a este proyecto que se ha construido y que ha costado muchos años, mucho tiempo, vidas, pensamiento.

Pero no es el esbozo de un plan de trabajo o de gobierno, se trata del sueño de una mujer que nació en San Luis Potosí, pero que empeñó todos sus días de labor política en la capital del país. “También he pensado que a la ciudad le hace falta un túnel por donde salga el transporte pesado que cruza la ciudad, los tráileres y esos transportes.

Más acuerdos que desacuerdos con EU

Pero, antes que ver hacia el horizonte político, la secretaria de Seguridad –quien se confiesa entregada a las tareas de seguridad las 24 horas al día, pero que también está encargada de limpiar al Issste, de informar sobre las investigaciones de la tragedia en Ciudad Juárez con los migrantes, o de repente de vacunar a buena parte de la población del norte del país, entre otras tareas– encabezó al grupo de funcionarios mexicanos que logró acuerdos con sus pares de Estados Unidos, en la Casa Blanca.

“Hubo más acuerdos que desacuerdos. Hicimos un plan con diversos puntos para llevar adelante la relación bilateral, y después acordamos la reunión con trilateral con Canadá.

“Quedamos en el acuerdo de que en junio tendremos una reunión en Vancouver para seguir abordando los temas y mirar cómo hemos avanzado e informar de resultados.

“El señor Presidente nos instruyó para ir en verano, porque él, como sabes, nos exige todos los días y espera el informe de los resultados; qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal o en qué no estamos cumpliendo; por eso vamos a ir a ver si ya se instalaron los equipos en las aduanas; cómo vamos en la persecución de delitos en la frontera norte; cómo estamos avanzando en la revisión de los barcos que llegan a México, a Canadá, a Estados Unidos, procedentes de Asia y que traen los precursores químicos que se ocupan para fabricar las drogas [fentanilo] que tanto dañan a nuestros países. Entonces, yo diría que fue una reunión provechosa en la Casa Blanca, en una oficina justo al lado del Despacho Oval, en la parte oeste de la casa presidencial.

Y luego vino el recorrido por el país para visitar los cuarteles de la Guardia Nacional, y para informar a sus miembros de que, independientemente de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se perderán las prestaciones que hasta ahora se les han otorgado.

Que no quede suelta la Guardia Nacional

–Me parece que la Suprema Corte y usted, o ustedes, no tienen la misma visión sobre la Guardia ­Nacional.

–Es complejo. Vamos a seguir insistiendo en la nueva ley para que no se dé un uso político a la Guardia Nacional, eso es lo que en el fondo se está previniendo: que no quede suelta y que más adelante quede como una institución muy disciplinada; que no quede suelta.

Nosotros, en el tiempo que hemos estado, lo que creemos es que pasar a la guardia a la Secretaría de la Defensa no se trata de un capricho. Ahorita, en el recorrido que hicimos, más nos convencimos, más me convencí de la necesidad de que esté en la Defensa Nacional. Es bien difícil hablar desde mi posición. Cualquiera pensaría que no los quiero y no, al contrario, todo mi respeto y admiración a la Guardia Nacional, y por eso mismo creo que debe estar dentro de una institución, donde las condiciones para su crecimiento estén dadas.

–¿En la secretaría que usted comanda no se tienen esas ­condiciones?

–Aún no se tienen. Estamos en pañales. Esta secretaría apenas va naciendo. Tenemos mucho trabajo. Secuestros, homicidios, protección federal para edificios, las ­instalaciones estratégicas, además de los penales federales, la protección civil; o sea, vemos la parte normativa de muchas de las acciones de la estrategia nacional de seguridad.

Eso más lo que nos encarga diariamente el Presidente. Así, con las responsabilidades que tenemos y el presupuesto que hay, no tendríamos la capacidad para, por ejemplo, nada más atender los controles de confianza de 130 mil personas; es complicado, son cosas que le explicamos a la Corte, pero ya veremos en enero como le hacemos para insistir en que la guardia pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

–Perdone que insista: ¿Y usted, y la Ciudad de México?

–Yo, lo que diga el chilango, su palabra…