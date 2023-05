“Me dijo un día, hace ya muchos años: ‘te has ganado algo que no se lo digo a casi nadie –y no me olvido y me acuerdo porque fue algo muy emotivo–: no voy a olvidar nunca lo que has hecho conmigo, tú eres mi carnal’, y hoy me dice: ‘tú eres mi hermano’ y pues tú también, Andrés, eres mi hermano.

Llevo 23 años trabajando con él, 23. Nunca ha habido una diferencia entre él y yo porque cumplimos lo que decimos , agregó.

Integrantes del equipo de promoción del canciller en Oaxaca acusaron de favoritismo a autoridades del gobierno estatal por no recibir al titular de la SRE en su gira de trabajo por la entidad, mientras que el sábado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció dos conferencias magistrales en Juchitán de Zaragoza y Santa María Huatulco a invitación del gobierno local.

El funcionario federal destacó, además, que la nueva oficina es también un enlace de comunicación y protección hacia nuestros familiares que están sobre todo en Estados Unidos .

Las instalaciones están proyectadas para atender a unos 2 mil usuarios al mes, de por lo menos 20 localidades de esta zona de Oaxaca.

Con información de Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsal