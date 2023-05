E

lla no se anda con falsas modestias. Lo dice fuerte: Charlyn Corral es símbolo de esfuerzo, de perseverancia, de saltar obstáculos... En efecto, su historia ha sido una lucha que no ha hecho sino poner a prueba una voluntad de hierro. Las lesiones y altibajos son comunes a todo atleta, y su caso no ha sido la excepción, lidia con esos imponderables como una más; no obstante, donde mostró enorme determinación, empeño y coraje fue a la hora de combatir clichés discriminatorios.

La oriunda de Ecatepec (31 años) apenas rebasa el metro y medio, y siempre fue llenita. “Soy bajita, pero fuerte… Me dolía que me juzgaran por mi aspecto”, reveló hace tiempo en algunas entrevistas. Su figura nunca agradó al seleccionador Leonardo Cuéllar, quien admiraba su habilidad y talento, pero tenía en mente el ideal estético de las futbolistas estadunidenses, país donde residía, y la acusaba de no cuidar su alimentación, por lo que la riñó constantemente. La relación entre ambos se hizo ríspida, mala sin remedio.

Charlyn, una adelantada en el futbol mexicano de mujeres, a la que la FIFA consideró niña prodigio , nada podía hacer de manera solitaria en aquellas palizas que las estadunidenses o europeas asestaban al incipiente Tri femenil, al que Enrique Borja, siendo directivo, buscó impulsar. El mundo entero reconocería su calidad, así que no tuvo reparos ni complejos para mostrarse y escribir su historia en Estados Unidos, Finlandia y España, donde fue Pichichi y sobresalió con Levante y Atlético de Madrid.

Tras el fracaso en Canadá 2015, Corral alzó la voz y demandó cambios en el Tri, y es que Cuéllar era amo y señor de la selección desde 1998 con la idea obsesiva de ir por jugadoras mexico-estadunidenes, desdeñando a las locales. De inmediato fue vetada (ignorada también por Christopher Cuéllar y por Mónica Vergara), aunque enseguida le llegaron ofertas de afuera... Casi una década después, Charlyn insinuó su deseo de incursionar en la Liga Mx Femenil, Leo era técnico de las Águilas, entonces ella puntualizó: “No jugaría en América… Tengo mucha dignidad”.

En 2021 aterrizó con el Pachuca, estaba superando una operación de rodilla; no obstante, la directiva tenía prisa por lanzarla al terreno de juego y por ese esfuerzo indebido no pudo brillar de inmediato. Hoy su rostro infantil se ilumina en el festejo de sus 20 goles en el Clausura 2023. Está de regreso en el Tri de Pedro López y es histórica romperredes deTuzas, de la Liga Mx y del mundo... Otro acierto fue traer a la ibérica Jennifer Hermoso, ambas se engolosinan con el balón y hasta da pena ajena ver a la pobre Alice Soto correr desbocada por la banda derecha, pero es ignorada una y otra vez.