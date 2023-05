P

or optimismo no queda. Hacienda ha presupuestado captar ingresos por 26.4% del PIB este año (14.7 tributarios y 11.7% no tributarios), ojalá, aunque en años previos no ha alcanzado sus metas: en 2021 proyectó captar el 24.2% del PIB y captó el 23.1, y en 2022 proyectó el 25.2 y captó el 23.2 (Gráfico 1). De cualquier forma, muy lejos estamos del 33% mínimo deseable, para lo cual se requieren sólo ajustes importantes en el ISR a grandes corporativos y a los altos ingresos personales, y en seguridad social.

Los ingresos recaudados el primer trimestre, por lo pronto, ascendieron a 1.743 billones de pesos, -117 mil millones abajo (-6.3%) de lo presupuestado, esto debido a un menor ingreso petrolero (-32.7%) y a un avance marginal (0.4%) en los ingresos no petroleros, donde la captación tributaria fue -3.5% de lo programado (Gráfico 2).

El déficit público, no obstante, fue de sólo -98 mil 200 millones, la mitad de lo presupuestado, y el superávit primario (excluyendo el costo financiero de la deuda) fue de 147 mil 200 m, 101 mil 200 m más.

El gasto público neto total ejercido en el primer trimestre fue de 1.868 b, -9.3% abajo de lo programado. La austeridad en el gasto se dio en todos los grandes segmentos: los Ramos Autónomos gastaron -33.2, los Administrativos -9.4%, y los Generales -3.3; Las empresas productivas (Pemex y CFE) -16.8%, y los organismos de control presupuestal directo (IMSS e ISSSTE) -10.0% (Gráfico 3). Incluso en el gasto no programable las Participaciones a estados y municipios fueron -8.8% menores a lo programado, aunque el costo financiero de la deuda sí fue 5.8% superior por el alza en las tasas de interés.