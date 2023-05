T

[email protected] andan de gira, haciendo su luchita. Piso parejo, se dice en el discurso oficial mañanero, pero las realidades son bastante disparejas.

Claudia Sheinbaum continúa su campaña de fin de semana con aire de virtual candidata designada, atendida por las máximas autoridades morenistas de cada lugar y con público y festejos muy armados; Adán Augusto López Hernández también viaja y exprime la ventaja de ser percibido como carta alterna, de posible crecimiento, pero sólo para ser utilizable en caso de emergencia, mientras Marcelo Ebrard batalla por disimular lo que ya es más que incomodidad, la sensación de que la decisión suprema ya está tomada y a él sólo le han dejado el papel de una rebeldía interna controlable.

Hoy, las preguntas no se refieren a si hay o no favorita y si habrá o no una encuesta confiable, sino al rol que en este juego de apariencias le ha tocado y le podría seguir tocando al nervioso secretario de Relaciones Exteriores (aún) o si, por el contrario, el hilo Marcelino podría llegar a reventar y pasar a otro carrete, lo cual provocaría la ira política de la llamada 4T.

La senadora panista Lilly Téllez ha decidido asociar su pretensión presidencial de 2024 con la etiqueta de una derecha moderna . Ya lo había planteado en un discurso en Aguascalientes y ayer lo confirmó mediante una videograbación puesta en las redes sociales.

La tentativa de producción ideológica que leyó ante cámaras la ex presentadora de noticias de Televisión Azteca perfila como consecuencia el constreñimiento del segmento social que podría apoyarla en 2024, pues mientras el resto de aspirantes a la postulación presidencial, en Morena y los demás partidos, hacen esfuerzos por ampliar su base social, por mostrarse incluyentes, Téllez ha decidido atrincherarse en la franja de la ultraderecha, en el mismo carril de estridencias retrógradas que en España ocupa Vox, con Santiago Abascal, y en Latinoamérica otros personajes igualmente estrambóticos.