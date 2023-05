Transcurrido medio año de la masacre, sobrevivientes del incendio y familiares de los fallecidos continuaban en espera de la ayuda prometida. La PGR concluyó que el Royale no cumplía con las medidas de seguridad, pero exoneró de responsabilidad penal a los funcionarios de Protección Civil del estado y a Raúl Rocha Cantú, el concesionario. Estos sucesos transcurrieron durante el pripanismo neolonés. Los permisos fueron otorgados en el sexenio de Vicente Fox, continuaron, y aumentaron, con Felipe Calderón, cuando fueron secretarios de Gobernación Santiago Creel y Juan Camilo Mouriño. El gobernador de Nuevo León era el priísta Rodrigo Medina y el panista Fernando Larrazábal ocupaba el cargo de alcalde de Monterrey. El hoy presidente de la Cámara de Diputados, el mencionado Creel, ha negado en distintas ocasiones que otorgara la licencia de operación al Casino Royale –tomó ese nombre de uno de los filmes de James Bond–. Sin embargo, sólo es su dicho, no ha presentado ninguna prueba. Ahora el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo ha señalado por haber concedido más de un centenar de permisos. Por medio de su cuenta de Twitter, indicó que durante el sexenio de Vicente Fox fueron otorgados 340 permisos para casinos, de los cuales 143 fueron aceptados por Creel. Es el gobierno que más acreditaciones ha dado en toda la historia de México. Por otro lado, en el gobierno de Calderón se entregaron 154 autorizaciones para casinos, mientras que en la administración de Enrique Peña Nieto, 123. Con López Obrador ninguno y si por ahí alguien metió un gol ya anunció una revisión para cancelarlo. Adán Augusto citó que desde la administración del presidente Luis Echeverría hasta la de Ernesto Zedillo se entregaron 229 permisos para operación de salas de juegos de apuestas. Comparativamente, en el gobierno de Fox se abrieron más establecimientos de apuestas que en las tres décadas previas.

n pleno día –era el 11 de agosto de 2011– un grupo de hombres armados irrumpió en el Casino Royale de Monterrey, vació 200 litros de gasolina y le prendió fuego. Fallecieron 52 personas. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Andrés Molina Irigollen, señaló que una de las salidas de emergencia de la casa de apuestas aparentemente resultó ser falsa. Los clientes que trataron de huir no hallaron escape. De acuerdo con información de fuentes policiacas locales y federales, el ataque fue una represalia de un grupo del crimen organizado presuntamente por el cobro de cuota de protección. La antigua PGR dijo que buscaba en el extranjero a Raúl Rocha Cantú, el rey del juego , concesionario de la casa de apuestas. Hizo su aparición la inefable dramaqueen, entonces primera dama, Margarita Zavala; visitó a los deudos de cuatro víctimas, a quienes ofreció un apoyo mensual de 800 pesotes por niño huérfano, becas hasta nivel universitario y apoyo sicológico.

Crisis de fin de gobierno

La autoridad monetaria elevará hoy su tasa de referencia en 600 puntos básicos a 97 por ciento, en un intento por contener la inflación que llega a 108 por ciento. Los precios de las mercancías se han duplicado. Prevén que el peso terminará el año en 398.50 por dólar, lo que significará una devaluación de 125 por ciento en relación con diciembre pasado. Es una auténtica crisis. Lo bueno es que no ocurre en México, sino en Argentina. Es el panorama que auguraron a nuestro país los malquerientes de la 4T. Habrá elecciones próximamente y el presidente Alberto Fernández no quiere cargar con el manchón histórico de una devaluación mayúscula, pero no tiene mucho margen de maniobra para evitarlo.

Pues temo decirles que si Luis Miguel @LMXLM hace bien lo de vender sus boletos desde su página, será un gran madrazo para ticketmaster y los demás cantantes lo podrán hacer igual, quitándoles el monopolio de la venta de boletos. Y eso será buenísimo para el público.

@Werattor

