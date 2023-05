Ap, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 15 de mayo de 2023, p. 23

Berlín. Ucrania prepara una contraofensiva diseñada para liberar zonas ocupadas por Rusia, no para atacar territorio ruso, indicó ayer el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, al presionar a sus aliados occidentales para que le envíen más armas.

Durante una conferencia de prensa en Berlín con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, Zelensky aseguró que el objetivo de Kiev es liberar territorios dentro de sus fronteras reconocidas por la comunidad internacional.

El diario Washington Post citó documentos no revelados con anterioridad procedentes de un conjunto de filtraciones de los servicios de inteligencia estadunidenses que sugieren que Zelensky consideró la posibilidad de capturar zonas en Rusia para usar como moneda de cambio en las negociaciones de paz para poner fin a la guerra iniciada por Moscú en febrero de 2022.

Esto le pondría en desacuerdo con los gobiernos occidentales, que han insistido en que las armas que proporcionan no deben utilizarse para atacar objetivos en Rusia.

No atacamos territorio ruso, liberamos nuestro propio territorio legítimo. No tenemos ni el tiempo ni la fuerza (de atacar Rusia). Y no nos sobran armas con las que pudiéramos hacer eso , declaró Zelensky cuando los periodistas lo presionaron sobre el tema.

Aseguró que preparan un contrataque para las zonas ilegalmente ocupadas basado en nuestras fronteras legítimas definidas por la Constitución, que tienen reconocimiento internacional .

Berlín anuncia paquete de ayuda por 3 mil mdd

Su primera visita a Berlín desde que comenzó la guerra se produjo un día después de que el gobierno alemán anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por 3 mil millones de dólares, que incluye tanques, sistemas antiaéreos y municiones.

Zelensky agradeció a Scholz el apoyo político, financiero y militar de Alemania y afirmó que el país es el segundo, sólo por detrás de Estados Unidos, en ayuda proporcionada a su país, y bromeó con que trabajaba para convertirlo en el principal donante.

Scholz señaló que Berlín ha dado hasta ahora a Kiev unos 18.4 mil millones de dólares en ayuda bilateral y que pueden esperar más en el futuro. Les ayudaremos todo el tiempo que sea necesario , aseguró, al añadir que depende de Rusia poner fin a la guerra retirando sus tropas.

Tras las dudas iniciales sobre suministrar a Ucrania armas letales, Alemania se ha convertido en uno de los principales provedores de pertrechos bélicos para Kiev. Las armas incluyen tanques Leopard 1 y 2, y el moderno sistema de defensa antiaérea IRIS-T SLM. El equipo bélico moderno de Occidente es considerado crucial para que Ucrania pueda llevar a cabo con eficacia su planeada contraofensiva contra las fuerzas rusas.