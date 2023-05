▲ Santi Giménez celebró con la bandera de México el triunfo de su club en la Eredivise, donde suma 15 goles a falta de dos fechas y a dos tantos del líder Anastasios Douvikas. Foto @Feyenoord

La gran temporada de Giménez en el Feyenoord detonó especulaciones en torno a su futuro. Se habló de que pronto migraría a una liga más competitiva y a un club de mayor prestigio. Versiones apaciguadas por el propio jugador.

Muchas veces nuestro sueño es ir al club más grande de Europa y estar en equipos de clase A, pero siento que aquí he crecido muchísi-mo y me falta , dijo el jugador hace unos días; para mí la opción es quedarme aquí y seguir creciendo .

Después de ganar el partido, Santi fue todavía más claro en ese sentido. Por ahora no hay nada y me debo a este club que me abrió las puertas y voy a defender esta playera a muerte cuando me toque. Nunca nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero estoy muy contento aquí , concluyó.

La jornada del torneo, sin embargo, estuvo empañada por los disturbios que obligaron a suspender el partido entre Groningen y el Ajax, tras los lanzamientos de una bengala y la posterior invasión de aficionados en la cancha.

Orbelín triunfa en Grecia

Orbelín Pineda, por su parte, también se coronó campeón con el AEK Atenas de la Superliga de Grecia, tras vencer 3-0 al Volos NFC.

El Almería, conjunto donde milita el mexicano es dirigido por el argentino Matías Almeyda, quien en el pasado condujo a las Chivas de Guadalajara. Orbelín llegó apenas en el verano pasado al conjunto griego.