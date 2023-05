n 1971, la última gran historia gráfica de la revista Life antes de desaparecer exponía lo que hoy se ha vuelto obscenamente común: los daños brutales que causa la contaminación industrial en la vida de las comunidades, y por extensión en todo el género humano. Eso que llamamos conciencia ecológica o ambiental estaba muy verde todavía. No que no tuviéramos ya hasta el cuello la fiebre apocalíptica sembrada en Hiroshima, pero el envenenamiento cotidiano distaba de ser obvio.

Sostuvo una soterrada pugna con la verdad fotográfica , consciente de que la mirada nunca es una, puede ser otra a la vez para transmitir la realidad con sinceridad irrebatible, desnudando aquello que Sontag señalaría: Los ciudadanos de la modernidad, consumidores de violencia como espectáculo, adeptos a la proximidad sin riesgos, son educados para ser cínicos ante la sinceridad (Mirando el dolor de otros, 2003).

Trabajó accidentadamente para Life y la agencia Magnum. Todo en él fue accidentado. Cumplió una temporada en el siquiátrico. En una de sus crisis atrincheró en su departamento de Manhattan y durante meses realizó miles de fotos desde su ventana en el cuarto piso (As from My Window I Sometimes Glace), auténtica cueva de Platón como propone el especialista Jim Hughes.

Lo que registró en Minamata con interiorización visual casi renacentista, llevando su estilo al límite, antecede los ambiciosos afanes de Sebastião Salgado, uno de sus mayores deudores gráficos. Fiel a su método , Smith incorporó su vida a los asuntos, lugares y personas que retrataba pero, desobedeciéndose, por una vez se involucró e hizo suya la lucha de las víctimas. Atrajo atención mundial a la tragedia negada y ocultada durante 15 años por la empresa, exhibiendo de paso al Estado japonés que a la postre no hizo justicia a decenas de miles de afectados. Los desastres se han multiplicado: Bophal, Chernobyl, Fukushima, Exxon-Valdez, nuestro Salto de Agua en Juanacatlán y un aterrador etcétera. Smith admitía que él sólo amplificó el mensaje.