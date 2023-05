▲ En entrevista con La Jornada, el poeta Pedro Serrano cuenta que el libro se publicó en el preámbulo de la pandemia de covid-19, y desde entonces no ha sido presentado en México . Foto Andrea Acuña

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 15 de mayo de 2023, p. 6

Tocarnos mediante el habla es una necesidad básica entre los seres humanos. Un poema se piensa, se respira, se siente y, a la vez, produce nuevas emociones e historias en otras mentes. Difundir prosas y versos contribuye a fortalecer a la humanidad porque se le brinda una forma de catarsis .

Así lo concibe el poeta Pedro Serrano (Montreal, Quebec, 1957), quien en su libro más reciente, Lo que falta (Trilce Ediciones), entremezcla fotografías de la nieve, que él mismo capturó, con algunos poemas, publicados con su propia caligrafía.

“Las involuciones y desenvolvimientos que me llevaron y me siguen llevando a la escritura de un poema son resultado de mi mente y de la lengua que hablo. Como decía Joseph Brodsky: ‘La poesía no es un arte, ni una rama de arte, es siempre algo más’”, explica el autor radicado en México en entrevista con La Jornada.

“El lenguaje comunica, contacta, explica y toca, simultáneamente. Usamos los sonidos articulados que la evolución nos dio para comunicar. Sin embargo, hay cosas que necesitamos sacar corporalmente. En un poema, la información y la sintiencia (capacidad que tiene un ser vivo de sentir emociones) trabajan juntas, sin despegarse, y producen conexiones más finas, intangibles o inconmensurables.

Un poema tiene historia. Pertenece al tiempo y trae consigo un acomodo de las palabras que encontró su autor. La cuestión es que una vez terminada, dicha composición ya no pertenece a una sola persona, debido a que entra en contacto con una lengua común con todos sus hablantes.

Durante un ciclo de estadías en Canadá, Serrano realizó recorridos invernales que lo expusieron al espectáculo de la nieve. Paulatinamente, quiso traducirla a fotografías y a palabras . Los poemas no describen las fotos y éstas, apenas se asocian con los textos, que, para sumar una nueva perplejidad, se publican de manera manuscrita.

Dividido en cinco apartados, Lo que falta reúne 72 poemas y 81 imágenes tomadas en la provincia de Alberta.