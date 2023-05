P

odríamos asegurar que no sólo el gobierno de la Cuarta Transformación se ha indignado y ha reaccionado en contra de la enésima agresión que recibimos de un sector de estadunidenses que no conocen la historia, la geografía y las relaciones diplomáticas en torno a su vecino del sur.

Tanto México como Estados Unidos tienen el derecho y la obligación de cuidar sus fronteras. El gobierno de Joe Biden es responsable de lo que suceda en su territorio y, de la misma forma, al gobierno mexicano corresponde, con todo el derecho nacional e internacional, la defensa del país.

En esta ocasión, los seudo argumentos que intenta hacer valer un senador republicano, prácticamente desconocido, excepto por la circunstancia especial que lo favorece el apellido Kennedy, cuyo ADN no pertenece a la famosa familia del ex presidente John F. Kennedy, no le dan la razón. Simplemente, muestran el grado de mediocridad de educación que recibió el legislador.

No es la primera vez que congresistas demócratas o republicanos, incluso, mandatarios del país de la democracia, la libertad y el honor, se expresan con tal desprecio y virulencia. Lo admitan, o no, los obreros migrantes han ayudado a crecer y a desarrollar al país considerado como una potencia mundial.

Y, como no conocen la historia ni siquiera de su propio país, piensan que son los creadores del mundo. No se imaginan que casi la mitad de su territorio fue adquirido por las malas, por la vía violenta y por la peor estafa que han cometido en contra de un país soberano y libre.

Sin embargo, independientemente de sus creencias mal habidas, la peligrosidad del pensamiento como el que ha expresado el senador en cuestión nos debe mantener en alerta. Los principios de buena vecindad no han permeado en sectores importantes, como lo es el legislativo para mantener el respeto, el equilibrio político y la equidad comercial que debe prevalecer entre ambas naciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón han expresado el descontento de la gran mayoría de la población mexicana y, por supuesto, han rechazado tales posturas oportunistas que un sector del partido republicano han tomado como bandera a defender.