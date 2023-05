En ese mismo sentido, desmintió que la administración de Arriaga haya hecho gastos excesivos en el contexto de los festejos por el 80 aniversario de la Ibero.

Yo no los llamaría gastos excesivos. Se contrató a la Orquesta Sinfónica de Minería, pero la UNAM da una especie de tarifa preferencial para instituciones hermanas y por eso se hizo en las mejores condiciones financieras. No fue un gasto suntuoso, sino que se dio en el marco de una actividad para toda la universidad, y estos son importantes y necesarios, porque tienen un profundo espíritu comunitario , puntualizó.

Profesores no contratados

Con respecto a las condiciones laborales de supuesta precariedad en las que se encuentran los maestros de asignatura –tema mencionado por la asamblea estudiantil–, el procurador descartó que pueda calificarse de esa manera, porque con estos profesores no existe una relación laboral .