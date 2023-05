Al respecto, advirtió que sin transparencia no hay combate a la corrupción; sin combate a la corrupción no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas no hay justicia y no hay democracia. La democracia implica libertades informativas y que la voz de todos sea escuchada .

La comisionada aseveró que más allá de pensar en desaparecer a estas instituciones, se debe buscar fortalecerlas y lograr que exista una coordinación efectiva para combatir la corrupción y la impunidad en el país.

Refirió que, de acuerdo con los últimos resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, presentados por Transparencia Internacional, el país se estancó al ubicarse en el lugar 126 de 180 países evaluados, junto a Bolivia, Laos y Uzbekistán.