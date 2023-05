Aunque pareciera que el problema de las pandillas en Soyapango está disminuyendo, la verdad es que no. Mi esposo y yo empezamos a recibir llamadas de ellos, nos exigían que les avisáramos si veíamos a los policías por la zona y dónde se colocaban. Querían que los estuviéremos alertando, pero nosotros no quisimos hacer eso. Entonces empezaron a amenazarnos y hacían rondines por la casa , relató.

Kenia, salvadoreña, salió de su país junto con su esposo por amenazas de pandilleros, y en el mes que lleva en México ha sufrido episodios de depresión, sobre todo debido a que se vio obligada a migrar sin sus tres hijos de 10, ocho y cuatro años: Siento mucha tristeza, ganas de llorar, y hay días en los que no puedo hacer mis actividades porque nunca antes había estado alejada de ellos .

La mujer de 24 años señaló que si bien su intención era llegar a Estados Unidos, ya no es opción ante el recrudecimiento de las políticas migratorias. No conocemos la aplicación para solicitar asilo en ese país y tampoco tenemos a alguien que nos reciba allá , mencionó. Por ello, aseveró, ahora queremos tramitar una visa humanitaria en la Ciudad de México, para poder trabajar, porque sin esto no nos contratan .

Pese a todo lo anterior, manifestó que lo realmente difícil es estar sin sus hijos. Siento un vacío, pero no quiero traerlos porque el camino es difícil. En Guatemala nos asaltaron y los de Migración también nos quitaron dinero , mencionó.

De acuerdo con datos proporcionados por MSF, entre 2022 y hasta marzo de 2023, los principales motivos de consulta médica entre las personas en contexto de movilidad fueron las razones económicas, haber sido víctimas de amenazas o sufrido violencia sexual fuera de la familia, así como agresiones domésticas y salir de su país de manera forzada.

En cuanto a los diagnósticos, los pacientes presentaron sobre todo reacción aguda al estrés, depresión, trastorno de estrés postraumático, duelo y trastorno de ansiedad.