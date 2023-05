Madrid. La organización no gubernamental Save the Children advirtió que unos 4 mil niños se encuentran en riesgo de sufrir abuso y abandono en las principales ciudades mexicanas que limitan con Estados Unidos, cuyas autoridades han insistido en que las fronteras no están abiertas a pesar de la expiración del Título 42.

Save the Children aseguró que a la exposición a estos riesgos se suman la ansiedad, miedo e incertidumbre , sentimientos que se ven intensificados por las dudas sobre su futuro y después de huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen.

Ellos se ponen tristes

Me pone triste saber que no podemos intentar cruzar. Ahora con la aplicación (CBP One) esperamos entrar de buena manera, pero es muy lento el proceso y poco claro. A mis hijos trato de no decirles nada, pero sí se dan cuenta y me ven muy triste. Ellos se ponen igual de saber que llevamos mucho tiempo acá. Es injusto que ahora nos hagan ver como delincuentes, nosotros sólo buscamos protección para nuestros hijos , contó Susana, venezolana de 29 años, a la ONG.