Ha sido difícil el camino, asegura Estrella. La Jornada le comenta qué le diría, o cómo explicaría la importancia de un festival de cine a las autoridades que redujeron sus apoyos.

“Lo mismo que he dicho. Que hay necesidad de incentivar talentos, de promover a nuevos cineastas y éso no es que ellos lo quieran o no hacer. Eso está en la ley. Con el gobierno estatal está el tema de que ellos consideran –o en elgún momento nos lo dijeron– que el festival no es el espacio ideal para ser semillero de nuevos talentos. Y esa es una opinión que también puede ser debatida. Afortunadamente con el gobierno estatal ha habido apertura en el sentido de que hemos podido –al menos– debatir la consideración de que no somos semilleros. Desarrollamos unas 30 películas en proyecto; siete cintas en construcción y nadie hace eso”.

Araiza señala: En el caso del gobierno federal, el diálogo ha sido con el Instituto Mexicano de Cinematografía, con el que hemos sido honestos respecto a la situación. Entiendo muy bien que siguen ordenanzas de gobierno, pero sé que ellos también entienden lo que es el festival .

Con reducciones de dinero, al final, argumenta Estrella Araiza, los que padecerán, más que el festival, son las películas, el cine. Si vemos los catálogos de ediciones anteriores del encuentro de Guadalajara, teníamos unas 300 películas. Ahora, no llegamos a 200. Por otro lado, en la competencia para el premio Mezcal de Cine Mexicano, en otros años tuvimos hasta 23 cintas entre ficción y documental. Pero este año, sólo 11 .

No es que se haya producido menos cine mexicano, sino que el festival de Guadalajara ya no las puede poner. Y eso afectará a cineastas .

Pese a todo, estamos en el camino , afirma la titular, que en la conferencia de prensa para presentar al ágape de cine dejó en claro que eso no será impedimento para hacer un gran festival, que sea semillero de proyectos .

Entre otras actividades destacadas, habrá una exposición del ilustrador argentino Ricardo Liniers, quien diseñó el cartel para esta edición además Gustavo Cerati: 14 episodios sinfónicos, experiencia en realidad virtual en la que los espectadores disfrutarán de manera interactiva las canciones del músico argentino.

Entre las películas que competirán a lo mejor del cine mexicano, de documental y de ficción, están: Adolfo, de Sofía Auza; Amor y matemáticas, de Claudia Sainte-Luce; Heroico, de David Zonana; Martínez, de Lorena Padilla; Mujeres del alba, de Jimena Montemayor Loyo y, Rabia, de Jorge Michel Grau.

En el rubro de documental:Toshkua, de Ludovic Bonleux; Ch’ul be, senda sagrada, de Humberto Gómez Pérez; Kenya, de Gisela Delgadillo; La frontera invisible, de Mariana Flores Villalba y, Una jauría llamada Ernesto, de Everardo González.

Araiza compartió que Guillermo del Toro no asistirá, aunque tomará parte en el anuncio que se hará de las Becas Jenkins-Del Toro.