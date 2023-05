Los temas con letras de crítica social y política que han caracterizado el trabajo de Molotov sacudieron sin tregua a los presentes, sin olvidar que no debe haber Ni una más : Parásito, Pendejo, Were We Kum, Voto latino (con Zeta Bosio), Frijolero, Diseño rolas, Chandwich a la chichona, Apocalypshit, Guácala qué rico, Quiten el trap y Molotov Cocktail Party, con el rapero argentino Wos, se escucharon para un gozo unánime. El cotorreo estaba a su máximo cuando apareció Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba que se sumó en Gimme tha Power y Chica banda.

Los cuatro caballeros del Apocalipshit abrieron con El carnal de las estrellas, luego de que sus impacientes espectadores ya coreaban el clásico: “¡Ulero, ulero, ulero!…”. Continuaron con la energética Amateur (Rock me Amadeus), la cual acabó de prender a los asistentes, de todas edades, quienes con bebidas o alimentos en mano comenzaron a sintonizarse en el relajo, pues luego escucharon desde el micrófono: “y el que no cante… que chingue...”.

También hubo fuego, el cual emergió delante de los músicos, además de los atractivos visuales y las luces láser que provocaron más alucine en el ambiente; también se grabó esta presentación sobre la cual ya se había advertido en pantallas: Lo ocurrido en esta locación está siendo videograbado, filmado y/o fijado en soportes físicos y/o digitales para su futura exhibición y explotación al público. Al momento de acudir a esta locación está consintiendo expresamente el uso de voz y para ser incluidos en dichos soportes .

También se leyó la postura de la agrupación surgida en la Ciudad de México en torno a los espectáculos seguros. No más violencia #TodossomosMelche .

La noche de Molotov siguió ininterrumpida, en un viernes donde apenas empezaba la fiesta. No faltó la inconsciencia, pues hubo quienes se engarzaron en una pelea, que pronto fue apagada por la gente alrededor: ¡Aquí hay niños, no la frieguen! .

Mientras, en gradas, el personal de seguridad invitó a salir a quienes encontraron fumando mariguana. Estamos afuera viendo el concierto, pues ni modo de irnos , dijo una de las asistentes acompañada con su hermano quien tuvo que aguantar vara y ver desde lejos a sus ídolos. También llegaron otros fans con máscaras de conocidos políticos para echar más relajo.

Pequeños slams, baile, gritos, brincos y miles de manos arriba así como cabezas asintiendo al ritmo de la música, con algunas quejas sobre el sonido acompañaron a Molotov; pero después de las 11:20 de la noche, algunos comenzaron a salir del inmueble –seguramente– para alcanzar transporte, pero hubo otros más que fueron a comprar más vasos con cerveza y seguir en la alegre tocada.