bservan amables lectores que en mis notas sobre recesiones y cambio climático supongo que la economía y el consumo de energía crecen y crecen y crecen…Incluso, uno de ellos asegura –cito– que la línea argumentativa de dichas notas supone un consumo igual que ahora –o mayor– de energía “cuando logremos cambiar a energía limpia, dentro de ‘muuucho’ tiempo”. Y a partir de ello –sigue la cita– considera que vale la pena discutir la necesidad de un decrecimiento del consumo.

Sugiere reflexionar la distinción entre deseos y necesidades, formulada por el filósofo noruego Arne Næss (1912-2009) en su ecología profunda . Y agrega que según la visión de Næss, las transformaciones en las sociedades humanas deben pasar por una disminución de deseos, sin necesidades no necesarias y por una satisfacción de necesidades vitales para todos y poco más.

Finalmente –en su breve y sustanciosa comunicación– concluye con una idea muy importante: si en verdad queremos no destruir el planeta, requerimos decrecer y orientar el desarrollo humano en otras direcciones, que exigen hacer una reingeniería social o modificar nuestra arquitectura institucional. ¿Qué lo justifica? Al menos, el simple hecho de que ya somos 8 mil millones de humanos en el mundo.

Cierto, no he explicitado la necesidad de menor crecimiento del consumo de energía. De todo tipo, no sólo fósil. E impulsar, incluso, un decremento. ¿Qué significaría? Que el volumen mundial de recursos actualmente necesarios , ya cercano a 300 millones de barriles equivalentes de petróleo al día, debiera no sólo crecer a menor ritmo o estancarse, sino disminuir, pero no “hasta el mediano o largo plazos, sino de forma inmediata. ¿Cómo? Merced a una revisión profunda, crítica, de nuestras necesidades .

Esto es posible –muchos autores lo aseguran– para obtener menos, la misma o, incluso, más satisfacción de las formas útiles de energía, con un volumen cada vez menor.