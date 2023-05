Rayados dejó claro un mensaje, los 40 puntos que consiguieron en la fase regular no son un espejismo. Si no pasaron de un empate sin goles en el primer episodio de los cuartos de final, ahora de locales en el encuentro de vuelta sentenciaron la serie con tantos de Rogelio Funes Mori y Maximiliano Meza.

Si Rayados había comenzado el encuentro con un gol vital, poco después el arbitraje a cargo de Óscar Macías, quien recientemente perdió el gafete FIFA, robaría los reflectores.

Matheus Doria llegó a las redes tras rescatar el balón en un rebote. No obstante, el festejo de un posible empate fue silenciado por Macías al recurrir al VAR para anular el tanto de manera rigorista por un supuesto fuera de lugar.

No fue la única acción polémica que involucró al arbitraje. Diego Medina logró filtrarse al área y un desesperado Jesús Gallardo lo detuvo con un empujón; Macías llegó tarde a la jugada; sin embargo, no dudó en asegurar que no había falta alguna.

Los Rayados encontraron la combinación para ser más peligrosos con disparos de Funes Mori, aunque fueron atajados por Carlos Acevedo. Rodrigo Aguirre también puso tensión en la meta de los Guerreros al cobrar un tiro libre que se perdió por un costado del arco.

El ritmo fue lento al inicio del complemento, incluso parecía que el duelo se tornaría ríspido. Mientras en la cancha los jugadores buscaban opciones para el ataque, en el área técnica de Rayados, Víctor Manuel Vucetich, se mostraba tranquilo, era como si vislumbrara el segundo tanto.

El presentimiento y experiencia de Vucetich no fallaron y Monterrey aumentó la cuenta al minuto 67 tras otro error de los Guerreros. Omar Govea sorprendió a la zaga visitante y envió una asistencia al centro del área, donde Maximiliano Meza remató con parsimonia al estar sin marca para sellar el marcador y mantener la promesa del título.