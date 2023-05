Foto COM

▲ El grupo de ondinas integrado por Regina Alferez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano se impuso a las representantes de Italia y Francia. Foto COM

De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de mayo de 2023

Con una enorme actuación, el autofinanciado equipo de natación artística se adjudicó la prime-ra medalla de oro para México en una competencia de clase mundial, al imponerse en una reñida final de Equipo Técnico Mixto a Italia y Francia, en la tercera y últi-ma parada de la temporada de la Copa Mundial 2023 de World Aquatics que inició en Somabay, Egipto.

Las ondinas mexicanas recibieron todo tipo de felicitaciones en redes sociales por haber superado las adversidades para viajar a la justa mundial a pesar del retiro de recursos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), debido a los conflictos de gobernabilidad que prevalecen en torno a la Federación Mexicana de Natación.

El gobierno de México, en su cuenta oficial de Twitter, felicitó a las campeonas.

La selección que desde hace décadas dirige Adriana Loftus, reunió fondos vendiendo trajes de baño y otros productos alusivos al equipo para solventar gastos, al tiempo que solicitaron y encontraron apoyo del empresario Carlos Slim.

Viajaron a la Copa del Mundo no con el uniforme tricolor o con alguna alusión a México, sino con uno negro, y en la competencia lucieron sencillos trajes verde limón, con los que interpretaron Don’t stop me now, del grupo Queen, con la que ganaron una reñida competencia para vencer por poco más de un punto a sus perseguidoras.

El grupo integrado por Regina Alferez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano se impusieron con cifras de 28.2500 puntos en grado de dificultad, 95.900 en impresión artística, 174.2584 en ejecución y un total de 270.1584. Nuria Diosdado y Joana Jiménez fueron reservas.

Las medallistas de plata, Italia, recibieron el mismo puntaje en dificultad, pero no pudieron superar en ejecución e impresión artística a México, y se conformaron con el segundo puesto con 268.8417 puntos.

El equipo de Francia, que ingresó al certamen con la dificultad más alta declarada, 30.8, no pudo ejecutar la rutina Viaje al espacio sin problemas y terminó en tercer (253.5312).

En el solo técnico, la mexicana Joana Jiménez logró un buen desempeño al colocarse sexta con 215.5583 puntos en la prueba ganada por la austriaca Vasiliki Alexandri (263.8959), y flanqueada en el podio por la española Iris Tío Casas (262.9333) y la francesa Oriane Jaillardon (233.6542).