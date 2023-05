Los vecinos señalaron que han denunciado porque La Curva no es nueva, no se ha movido, ahí está y seguirá, pero no han hecho nada para que sea segura y deje de ser el punto donde todos saben que te van a robar .

Reconocieron que los estudiantes se han convertido en las víctimas: Cuando se ve gente aquí es porque vienen por ellos, uno como sea es del barrio y mientras no estén drogados la puedes librar, porque cuando lo están hasta te desconocen .

En su llamado, la UACM pidió garantizar la seguridad, aunque más tarde desapareció de sus redes: No más violencia en contra de la comunidad uacemita en los alrededores de nuestra universalidad , y envió copia a la alcaldesa Clara Brugada.