U

no. Microverses (2022, pp. 137), de Dylan Riley (1971), profesor de sociología en la Universidad de California en Berkeley y editor de New Left Review, pequeño y a la vez denso libro, es producto de dos momentos particulares: la enfermedad y la muerte de su esposa y los tiempos pandémicos de confinamiento (bit.ly/3Bi1VrL). En este sentido, como una mezcla de notas cortas sobre la política, la experiencia personal y la sociología y el marxismo, escritas a mano durante las esperas en el hospital y el descanso de las clases por Zoom, es un intento de superar estos momentos, pero también puede ser leído por separado como un documento programático que pide (re)conectar la sociología y el marxismo para el análisis social, punto central en el trabajo del propio Riley. En México el pionero de conciliar ambos, trasgrediendo las normas de la sociología positivista y del marxismo osificado, ha sido el recién fallecido Pablo González Casanova (1922-2023), primero en La democracia en México (1965) y luego en Sociología de la explotación (1969). No es casualidad que tanto para Riley como para González Casanova el pensador crucial en este afán es y ha sido C Wright Mills con su imaginación sociológica e insistencia de combinar la teoría con la experiencia y realizarlas mediante la crítica, algo que, como apunta Riley, hoy puede resultar anacronístico (p. xi), pero no deja de ser urgente.

Dos. Intentando desatar −y volver a atar− el nudo entre el marxismo y la sociología, Riley recuerda que para los parsonianos y los teóricos de la modernización, la sociología remplazó al marxismo, tal como la ciencia remplazó a la religión en el esquema de Comte . Para los (neo)marxistas, a su vez, que siguieron a Lukács a partir de La destrucción de la razón (1954), la sociología era una reacción al marxismo: una contra-ciencia totalizadora provocada por la teoría de su enemigo de clase (ésta era por ejemplo –recordemos– la postura de G M Tamás: bit.ly/3ohhOeE). En cambio, Riley suscribe la observación de Michael Burawoy para quien la sociología debe ser vista como algo que cabe dentro del marxismo y tras elaborarlo con ayuda de Gramsci, explica este afán: “la sociología ‘cabe dentro’ del marxismo en el sentido de que su tarea es el estudio de la sociedad civil como una configuración particular y/o una forma de apariencia de las posiciones estructurales básicas en las relaciones explotadoras del capitalismo” (p. 29-30).