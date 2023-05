L

a decisión de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de hacer que el Colegio Académico decretara el fin del paro de las estudiantes no sólo no terminó con el movimiento, sino que incorporó nuevos actores, pues estudiantes y académicos comenzaron a protestar porque se les quería obligar a retomar las clases incluso a distancia, como si hubiera una emergencia nacional de salud y como si académicos y estudiantes no tuvieran todavía fresca la experiencia de casi dos años de confinamiento solitario. Por otro lado, al decretar el retorno a la educación virtual, las autoridades tampoco tuvieron en cuenta que las condiciones en que seis mil académicos y administrativos llevan a cabo su trabajo no podían cambiarse sin siquiera consultarlos, y muchos se negaron a obedecer. Poco importan los derechos y en el caso de las estudiantes, menos sus quejas y demandas. Por eso el continuo desdén llevó a una situación límite tal que provocó el movimiento estudiantil y feminista más fuerte y organizado que se haya dado en el último siglo en las principales instituciones de educación superior del país. Y no es lo único, ya en el pasado los conflictos laborales se han vuelto más agudos. Evidentemente, algo está ocurriendo con la estructura de poder en la UAM.